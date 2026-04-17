Saint-Aignan

Grandeur nature La vie cachée sous nos pieds

Saint-Aignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Une exploration étonnante qui révèle tout un monde miniature… juste sous nos pas. Plongez dans l’univers incroyable des petites bêtes qui transforment, recyclent et font vivre le sol. Découvrez cette faune discrète mais essentielle, qui joue un rôle clé dans la transformation de la matière organique et dans l’équilibre des écosystèmes.

Forêt de Quénécan Sur réservation auprès d’Identi’Terre .

Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne

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L’événement Grandeur nature La vie cachée sous nos pieds Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté