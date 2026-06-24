Grandmont et son trésor en Limousin Inauguration étape Ambazac Rue Jouanet Ambazac

Informations pratiques

Ambazac

Grandmont et son trésor en Limousin Inauguration étape Ambazac

Rue Jouanet Eglise Ambazac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Inauguration de l’étape d’Ambazac du circuit historique Grandmont et son trésor en Limousin . .

Rue Jouanet Eglise Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine abbaye.grandmont@gmail.com

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English : Grandmont et son trésor en Limousin Inauguration étape Ambazac

L’événement Grandmont et son trésor en Limousin Inauguration étape Ambazac Ambazac a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Monts du Limousin