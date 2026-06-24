Grandmont et son trésor en Limousin Inauguration étape Ambazac Rue Jouanet Ambazac
samedi 4 juillet 2026 · Rue Jouanet · Ambazac
Informations pratiques
Ambazac
Grandmont et son trésor en Limousin Inauguration étape Ambazac
Rue Jouanet Eglise Ambazac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Inauguration de l’étape d’Ambazac du circuit historique Grandmont et son trésor en Limousin . .
Rue Jouanet Eglise Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine abbaye.grandmont@gmail.com
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English : Grandmont et son trésor en Limousin Inauguration étape Ambazac
L’événement Grandmont et son trésor en Limousin Inauguration étape Ambazac Ambazac a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Monts du Limousin
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