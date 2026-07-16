Grands Lacs – L’horizon commun des mers intérieures, Centre culturel canadien, Paris

Informations pratiques

Grands Lacs – L’horizon commun des mers intérieures 1 septembre – 13 novembre Centre culturel canadien Paris

L’accès au Centre Culturel Canadien est libre et gratuit du lundi au vendredi de 10h à 18h. Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture (17h30). Fermé samedi et dimanche sauf ouverture exceptionnelle annoncée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T10:00:00+02:00 – 2026-09-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-11-13T10:00:00+01:00 – 2026-11-13T18:00:00+01:00

Enjambant la frontière entre le Canada et les Etats-Unis, la faisant disparaitre dans sa colossale masse fluide, le bassin des Grands Lacs réunit sur son pourtour des millions d’habitants, parmi lesquels des Autochtones de nombreuses Premières Nations et tribus. Ressource extraordinaire d’eau potable de surface (parmi les plus importantes au monde) ; lieu de circulation et d’échange, de commerce, de travail, de loisirs, de voyage, de méditation, mais aussi d’exploitation, de danger, de vulnérabilité ; cet immense bassin a été observé depuis la diversité de ses rives par Robert Burley, l’un des plus importants photographes canadiens de notre époque.

L’artiste réalise ici un corpus aussi inédit qu’exceptionnel, où la beauté grandiose de cet insaisissable ensemble, tantôt apaisante tantôt inquiétante, se transforme en une réflexion sur la puissance de l’image contemporaine. Dépouillées de toute diversion anecdotique, renvoyant les Grands Lacs à leur grandeur première, les photographies de Robert Burley appellent le spectateur telles d’envoûtantes sirènes.

Centre culturel canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris 75008 Quartier de la Madeleine Paris Île-de-France +33 1 44 43 21 90 https://canada-culture.org/ https://www.instagram.com/centreculturelcanadien/ Cœur de la diplomatie culturelle du Canada en France, le Centre culturel canadien a pour vocation de promouvoir la création contemporaine canadienne la plus innovante qui soit, tous secteurs artistiques confondus, par le biais de partenariats institutionnels publics et privés, de collaborations à divers festivals et événements publics français.

Doté d’une galerie d’art sous verrière de 160m2 et d’une salle de spectacle, le Centre accueille tout au long de l’année des expositions d’artistes contemporains canadiens et une programmation culturelle diversifiée. Le Centre soutient aussi une programmation culturelle canadienne à travers la France, accompagnant les institutions canadiennes et françaises dans leurs projets d’échanges et de coopérations.

Avec sa programmation unique axée sur la diversité et la vitalité des voix artistiques, le Centre culturel canadien est un point de convergence des disciplines, des langues et des cultures vivantes issues de toutes les provinces et territoires du Canada. L’accès au Centre Culturel Canadien est libre et gratuit du lundi au vendredi de 10h à 18h. Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture (17h30). Fermé samedi et dimanche sauf ouverture exceptionnelle annoncée.

Le Centre Culturel Canadien est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Métro

M9 (Saint Philippe-du-Roule ou Miromesnil) – M13 (Miromesnil)

Bus

28 – 32 – 80 – 83 – 93

Enjambant la frontière entre le Canada et les Etats-Unis, la faisant disparaitre dans sa colossale masse fluide, le bassin des Grands Lacs réunit sur son pourtour des millions d’habitants, parmi des …

©Robert Burley, Lake Michigan, Chicago #9, 2022