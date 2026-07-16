Grasse au temps de Charles Nègre, Maison du Patrimoine, Grasse

Informations pratiques

Grasse au temps de Charles Nègre Samedi 19 septembre, 10h00 Maison du Patrimoine Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Dans le cadre des commémorations du bicentenaire de la photographie, découvrez la ville autrement. Sur les pas du pionnier de la photographie, Charles NEGRE, revivez Grasse au XIXe siècle. Cet artiste d’envergure internationale a beaucoup travaillé à Paris mais il nous a laissé des clichés de paysages grassois nous donnant une idée de la vie quotidienne d’alors.

Maison du Patrimoine 22 rue de l’Oratoire 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dans le cadre des commémorations du bicentenaire de la photographie, découvrez la ville autrement. Sur les pas du pionnier de la photographie, Charles NEGRE, revivez Grasse au XIXe siècle. Cet a à il…

© MAHP