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Grasse au temps de Charles Nègre, Maison du Patrimoine, Grasse

samedi 19 septembre 2026 · Maison du Patrimoine · Grasse

Grasse au temps de Charles Nègre, Maison du Patrimoine, Grasse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison du Patrimoine
Adresse
22 rue de l'Oratoire 06130 Grasse
Ville
06130 Grasse
Département
Alpes-Maritimes

Grasse au temps de Charles Nègre Samedi 19 septembre, 15h00 Maison du Patrimoine Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

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Maison du Patrimoine 22 rue de l’Oratoire 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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© MAHP

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