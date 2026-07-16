Grasse au temps de Charles Nègre, Maison du Patrimoine, Grasse
dimanche 20 septembre 2026 · Maison du Patrimoine · Grasse
Informations pratiques
Grasse au temps de Charles Nègre Dimanche 20 septembre, 16h30 Maison du Patrimoine Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans le cadre des commémorations du bicentenaire de la photographie, découvrez la ville autrement. Sur les pas du pionnier de la photographie, Charles NEGRE, revivez Grasse au XIXe siècle. Cet artiste d’envergure internationale a beaucoup travaillé à Paris mais il nous a laissé des clichés de paysages grassois nous donnant une idée de la vie quotidienne d’alors.
Maison du Patrimoine 22 rue de l’Oratoire 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Dans le cadre des commémorations du bicentenaire de la photographie, découvrez la ville autrement. Sur les pas du pionnier de la photographie, Charles NEGRE, revivez Grasse au XIXe siècle. Cet a à il…
© MAHP
À voir aussi à Grasse (Alpes-Maritimes)
- Exposition collective – À travers vos yeux – Photographies contemporaines, Médiathèque Charles Nègre, Grasse 12 septembre 2026
- Visite guidée immersive au Domaine de la Rose, Domaine de la Rose, Grasse 19 septembre 2026
- Visite insolite du palais de justice, Palais de Justice, Grasse 19 septembre 2026
- Qu’en savons-nous ?, Maison du Patrimoine, Grasse 19 septembre 2026
- Exposition Grasse / Fragments d’un récit photographique – Alain Sabatier, Bibliothèque patrimoniale Villa Saint-Hilaire, Grasse, Grasse 19 septembre 2026