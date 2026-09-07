Gratiferia, La pepiterre, Sarzeau
dimanche 8 novembre 2026 · La pepiterre · Sarzeau
Informations pratiques
Gratiferia Dimanche 8 novembre, 09h30 La pepiterre Morbihan
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-08T09:30:00+01:00 – 2026-11-08T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-08T09:30:00+01:00 – 2026-11-08T17:00:00+01:00
La Pépiterre vous donne rendez-vous pour sa prochaine Gratiferia, le dimanche 8 novembre 2026 !
Vêtements de saison, jeux et jouets, petits objets du quotidien…
Tout ce qui est encore en bon état et peut servir à quelqu’un-e d’autre est le bienvenu !
Pas besoin de donner pour pouvoir prendre, ni de prendre pour pouvoir donner. Ici, pas de troc, pas d’argent : on partage, tout simplement.
Une façon conviviale de donner une seconde vie aux objets, de limiter le gaspillage et de faire circuler les choses plutôt que de les jeter.
À vos placards pour un petit tri d’automne !
La pepiterre 15 rue du bindo, 56370 sarzeau Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne
Une Gratiferia, c’est un espace où tout est gratuit : chacun-e peut apporter des objets dont il ou elle n’a plus l’utilité… et repartir librement avec ce qui lui fait plaisir ou lui est utile. don gratuit
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