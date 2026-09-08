Gratiferia Venez piocher et ramenez ce que vous voulez ! Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Gratiferia Venez piocher et ramenez ce que vous voulez !

Samedi 3 octobre 2026 de 10h à 17h. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Le concept: Vous pouvez ramener des vêtements et/ou objets en bon état dont vous ne vous servez pas mais aussi venir en prendre sans en avoir apporté.

Fête de la gratuité ! Venez donner et prendre (sans obligation de donner) des objets et vêtements pour leur redonner une nouvelle vie et lutter contre le gaspillage ! .

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 cafeassociatifaixois@gmail.com

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English :

The concept: You can bring back clothes and/or objects in good condition that you don’t use, but you can also come and take some without having brought them with you.

L’événement Gratiferia Venez piocher et ramenez ce que vous voulez ! Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence