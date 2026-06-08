Grave ton menhir ! Route des Alignements Carnac

Carnac

Grave ton menhir !

Route des Alignements Maison des Mégalithes Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08

fin : 2027-06-06

Date(s) :

2026-06-08

Encre, couleurs et Préhistoire un travail des scolaires accompagnés par l’artiste Emma Burr.

Les collégiens de Carnac et l’artiste plasticienne Emma BURR dressent une galerie de portraits des menhirs des Alignements. Dans un premier temps un parcours découverte dans les Alignements est proposé approche historique du phénomène mégalithique et large séquence consacrée au dessin in situ et sur le vif sont au programme.

Dans un second temps Emma BURR accompagne des séances de pratique artistique au sein des deux collèges de Carnac reprise des dessins réalisés directement au contact des monuments, gravure à la pointe sèche sur plaque de plexi, encrage et impression à la presse manuelle. La mise en couleur par la technique de l’aquarelle constitue la dernière étape.

Le travail d’Emma Burr s’articule autour du dessin, de l’aquarelle et de la gravure. Elle puise son inspiration dans ce qui l’entoure l’architecture et la

ville, la nature et la flore en particulier, et les scènes de plages, de balades, de sorties musées.

En savoir plus sur Emma Burr https://emmaburr.com/

Le projet Grave ton menhir ! illustre la politique d’éducation artistique et culturelle du Centre des monuments nationaux qui ambitionne de faire du jeune public du territoire un acteur de la valorisation, de la promotion et de la préservation des monuments dont il a hérité des générations précédentes. Ce projet a bénéficié de la participation de nombreux acteurs et partenaires, qu’ils en soient tous vivement remerciés. .

Route des Alignements Maison des Mégalithes Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 29 81

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English :

L’événement Grave ton menhir ! Carnac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT DE CARNAC