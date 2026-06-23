Gravity & Other Myths Roubaix

Roubaix

Gravity & Other Myths

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-19 20:00:00

fin : 2027-01-19 21:00:00

Date(s) :

2027-01-19

Ten Thousand Hours est une ode poétique aux innombrables heures de travail, de sueur et d’échecs nécessaires pour atteindre la virtuosité.

Sur scène, huit acrobates d’élite et un percussionniste déconstruisent leur art au rythme d’une musique électro. Les pyramides humaines, équilibres et voltiges s’enchaînent, sublimant l’effort physique dans une scénographie intimiste.

Mêlant prouesses techniques, humour irrévérencieux et défis insolites (comme un Pictionary acrobatique), les artistes tissent une joyeuse complicité avec le public. Un spectacle bluffant et novateur, idéal à découvrir en famille, où l’effort se transforme en véritable poésie collective !

Ten Thousand Hours est une ode poétique aux innombrables heures de travail, de sueur et d’échecs nécessaires pour atteindre la virtuosité.

Sur scène, huit acrobates d’élite et un percussionniste déconstruisent leur art au rythme d’une musique électro. Les pyramides humaines, équilibres et voltiges s’enchaînent, sublimant l’effort physique dans une scénographie intimiste.

Mêlant prouesses techniques, humour irrévérencieux et défis insolites (comme un Pictionary acrobatique), les artistes tissent une joyeuse complicité avec le public. Un spectacle bluffant et novateur, idéal à découvrir en famille, où l’effort se transforme en véritable poésie collective ! .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

Ten Thousand Hours is a poetic ode to the countless hours of work, sweat, and failure required to achieve virtuosity.

On stage, eight elite acrobats and a percussionist deconstruct their art to the beat of electronic music. Human pyramids, balancing acts, and aerial feats flow seamlessly from one to the next, elevating physical exertion within an intimate setting.

Blending technical feats, irreverent humor, and unusual challenges (such as an acrobatic game of Pictionary), the artists forge a joyful connection with the audience. A stunning and innovative show, perfect for the whole family, where physical effort transforms into true collective poetry!

L’événement Gravity & Other Myths Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme