Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

GREASE IS THE WORD AUDITORIUM MEGACITE Amiens

GREASE IS THE WORD AUDITORIUM MEGACITE Amiens

GREASE IS THE WORD AUDITORIUM MEGACITE Amiens dimanche 29 novembre 2026.

Lieu : AUDITORIUM MEGACITE

Adresse : AVENUE DE L'HIPPODROME

Ville : 80000 Amiens

Département : 80

Début : 2026-11-29

Fin : 2026-11-29

Heure de début : 17:00

GREASE IS THE WORD Début : 2026-11-29 à 17:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

AUDITORIUM MEGACITE AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80

À voir aussi à Amiens (80)