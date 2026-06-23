Grease is the Word Roubaix

Roubaix

Grease is the Word

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 20:00:00

fin : 2026-11-12 21:45:00

Date(s) :

2026-11-12

Un show musical débordant d’énergie, d’humour et de tendresse, où l’amour et la jeunesse donnent le tempo !

À la Rydell High School de Chicago, à la fin des années 1950, les premiers émois amoureux se vivent au rythme du rock’n’roll. Après un été idyllique, Danny Zuko, leader charismatique des _T Birds_, retrouve Sandy, jeune fille réservée dont il est tombé amoureux. Mais une fois de retour au lycée, les codes sociaux, la pression du groupe et les apparences viennent compliquer leur histoire. Entre humour, romance et désir de liberté, cette **comédie musicale emblématique** célèbre la jeunesse dans toute son énergie et son insouciance.

Sur scène, **22 artistes** donnent vie à l’univers pétillant de _Grease_ avec enthousiasme et générosité. Dans les rôles de Danny et Sandy, Julien Husser, habitué des grandes productions musicales, et Fanny Delaigue, chanteuse et coach vocale révélée au grand public par la Star Academy, incarnent avec talent ce couple mythique. Entourés d’une troupe dynamique, ils enchaînent chorégraphies, chants et scènes cultes dans une mise en scène rythmée et festive.

Accompagnés par **la musique en direct**, les interprètes font revivre les chansons légendaires qui ont marqué des générations, parmi lesquelles _You’re the One That I Want, Hopelessly Devoted to You, Greased Lightnin’_ ou encore _We Go Together._ Entre nostalgie et énergie communicative, _Grease_ is the Word invite petits et grands à partager une soirée joyeuse, colorée et pleine de bonne humeur, au cœur de l’un des plus grands succès de la comédie musicale.

Un show musical débordant d’énergie, d’humour et de tendresse, où l’amour et la jeunesse donnent le tempo !

À la Rydell High School de Chicago, à la fin des années 1950, les premiers émois amoureux se vivent au rythme du rock’n’roll. Après un été idyllique, Danny Zuko, leader charismatique des _T Birds_, retrouve Sandy, jeune fille réservée dont il est tombé amoureux. Mais une fois de retour au lycée, les codes sociaux, la pression du groupe et les apparences viennent compliquer leur histoire. Entre humour, romance et désir de liberté, cette **comédie musicale emblématique** célèbre la jeunesse dans toute son énergie et son insouciance.

Sur scène, **22 artistes** donnent vie à l’univers pétillant de _Grease_ avec enthousiasme et générosité. Dans les rôles de Danny et Sandy, Julien Husser, habitué des grandes productions musicales, et Fanny Delaigue, chanteuse et coach vocale révélée au grand public par la Star Academy, incarnent avec talent ce couple mythique. Entourés d’une troupe dynamique, ils enchaînent chorégraphies, chants et scènes cultes dans une mise en scène rythmée et festive.

Accompagnés par **la musique en direct**, les interprètes font revivre les chansons légendaires qui ont marqué des générations, parmi lesquelles _You’re the One That I Want, Hopelessly Devoted to You, Greased Lightnin’_ ou encore _We Go Together._ Entre nostalgie et énergie communicative, _Grease_ is the Word invite petits et grands à partager une soirée joyeuse, colorée et pleine de bonne humeur, au cœur de l’un des plus grands succès de la comédie musicale. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

A musical show brimming with energy, humor, and tenderness, where love and youth set the pace!

At Rydell High School in Chicago, in the late 1950s, the first flush of young love is set to the beat of rock ’n’ roll. After an idyllic summer, Danny Zuko, the charismatic leader of the _T-Birds_, reunites with Sandy, a reserved young woman with whom he has fallen in love. But once back in high school, social norms, peer pressure, and appearances complicate their relationship. Combining humor, romance, and a desire for freedom, this **iconic musical** celebrates youth in all its energy and carefree spirit.

On stage, **22 performers** bring the sparkling world of *Grease* to life with enthusiasm and generosity. In the roles of Danny and Sandy, Julien Husser—a veteran of major musical productions—and Fanny Delaigue, a singer and vocal coach who rose to fame on *Star Academy*, skillfully bring this legendary couple to life. Surrounded by a dynamic cast, they string together dance routines, songs, and iconic scenes in a lively, festive production.

Accompanied by **live music**, the performers bring to life the legendary songs that have left their mark on generations, including _You’re the One That I Want, Hopelessly Devoted to You, Greased Lightnin’_, and _We Go Together._ Blending nostalgia with infectious energy, _Grease_ is the Word invites young and old alike to share a joyful, colorful evening full of good cheer, set against the backdrop of one of the greatest musical theater hits of all time.

L’événement Grease is the Word Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme