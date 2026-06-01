GREEN FASHION WEEK / Olympiades de Tricot, Maison écocitoyenne, Bordeaux

GREEN FASHION WEEK / Olympiades de Tricot Mercredi 24 juin, 18h30 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T18:30:00+02:00 – 2026-06-24T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-24T18:30:00+02:00 – 2026-06-24T20:30:00+02:00

L’heure n’est plus à l’apprentissage, mais à la compétition !

Quizz, mission sensorielle, épreuves de vitesse ou de créativité …

Venez montrer vos talents en affrontant les autres tricoteurs et tricoteuses, sur plusieurs mini-épreuves.

Pas besoin d’être pro ; l’important est de s’amuser !

Des lots sont à gagner. À vos marques … prêts ? Tricotez !

Matériel fourni.

À partir de 15 ans, sur inscription

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]

En équipe ou en individuel, venez vous affronter sur plusieurs épreuves et tentez de remporter de nombreux cadeaux !