GREEN FASHION WEEK / Olympiades de Tricot, Maison écocitoyenne, Bordeaux
GREEN FASHION WEEK / Olympiades de Tricot, Maison écocitoyenne, Bordeaux mercredi 24 juin 2026.
GREEN FASHION WEEK / Olympiades de Tricot Mercredi 24 juin, 18h30 Maison écocitoyenne Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T18:30:00+02:00 – 2026-06-24T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-24T18:30:00+02:00 – 2026-06-24T20:30:00+02:00
L’heure n’est plus à l’apprentissage, mais à la compétition !
Quizz, mission sensorielle, épreuves de vitesse ou de créativité …
Venez montrer vos talents en affrontant les autres tricoteurs et tricoteuses, sur plusieurs mini-épreuves.
Pas besoin d’être pro ; l’important est de s’amuser !
Des lots sont à gagner. À vos marques … prêts ? Tricotez !
Matériel fourni.
À partir de 15 ans, sur inscription
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]
En équipe ou en individuel, venez vous affronter sur plusieurs épreuves et tentez de remporter de nombreux cadeaux !
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Spectacle de Magie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux 2 juin 2026
- Du crime passionnel au féminicide, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 2 juin 2026
- Concert Piano et Soprano – Omaggio à l’italia, eglise notre dame, Bordeaux 2 juin 2026
- Impromptus circassiens, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux 3 juin 2026
- Le plancher musical : installation sonore pour les enfants, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 3 juin 2026