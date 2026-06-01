GREEN Market, marché 100% végétal, place Marie de Gournay, Bordeaux
GREEN Market, marché 100% végétal, place Marie de Gournay, Bordeaux dimanche 7 juin 2026.
GREEN Market, marché 100% végétal Dimanche 7 juin, 10h00 place Marie de Gournay Gironde
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00
Marché de petits producteurs locaux – 100% végétal
➡️ Espace abrité pour détente et restauration sur place
Réservations sur la boutique en ligne : https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop
Table de dons de graines et boutures
Tombola gratuite sur place
Ambiance musicale
Run « tout niveau » avec Gian
place Marie de Gournay place marie de gournay, bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/2054387621787984/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop »}] [{« link »: « https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop »}]
Évènement festif : marché de petits producteurs locaux, brunch sur place, tombola gratuite,… marché de producteurs vegan
green market
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