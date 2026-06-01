GREEN Market, marché 100% végétal, place Marie de Gournay, Bordeaux

GREEN Market, marché 100% végétal Dimanche 7 juin, 10h00 place Marie de Gournay Gironde

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Marché de petits producteurs locaux – 100% végétal

➡️ Espace abrité pour détente et restauration sur place

Réservations sur la boutique en ligne : https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop

Table de dons de graines et boutures

Tombola gratuite sur place

Ambiance musicale

Run « tout niveau » avec Gian

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Évènement festif : marché de petits producteurs locaux, brunch sur place, tombola gratuite,… marché de producteurs vegan

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