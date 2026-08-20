GREEN Market, place Cardinal Donnet (Sacré-Cœur), place Cardinal Donnet (Sacré-Coeur), Bordeaux
dimanche 20 septembre 2026 · place Cardinal Donnet (Sacré-Coeur) · Bordeaux
Informations pratiques
GREEN Market, place Cardinal Donnet (Sacré-Cœur) Dimanche 20 septembre, 10h00 place Cardinal Donnet (Sacré-Coeur) Gironde
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
➡️ Espace abrité pour détente et restauration sur place
Inscription tombola et réservations sur la boutique en ligne : https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop
Marché de producteurs locaux, 100% végétal
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Village d’animations, 100% végétal
green market
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