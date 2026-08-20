GREEN Market, place Cardinal Donnet (Sacré-Cœur), place Cardinal Donnet (Sacré-Coeur), Bordeaux

Informations pratiques

GREEN Market, place Cardinal Donnet (Sacré-Cœur) Dimanche 20 septembre, 10h00 place Cardinal Donnet (Sacré-Coeur) Gironde

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

➡️ Espace abrité pour détente et restauration sur place

Inscription tombola et réservations sur la boutique en ligne : https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop

Marché de producteurs locaux, 100% végétal

place Cardinal Donnet (Sacré-Coeur) place Cardinal donnet, bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1372358240887310 »}, {« type »: « link », « value »: « https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop »}] [{« link »: « https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop »}]

Village d’animations, 100% végétal

green market