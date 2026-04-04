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GREG DUTH ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

GREG DUTH ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

GREG DUTH ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers vendredi 29 janvier 2027.

Lieu : ESPACE REPUBLIC CORNER

Adresse : 6, RUE DES BONNETIERS

Ville : 86000 Poitiers

Département : 86

Début : 2027-01-29

Fin : 2027-01-29

Heure de début : 20:00

GREG DUTH Début : 2027-01-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86

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