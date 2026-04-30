Grès Tentative de sédimentation Théâtre du Cloître Bellac

Bellac

Grès Tentative de sédimentation

Théâtre du Cloître Rue Lafayette Bellac Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Grès raconte la trajectoire d’un homme ordinaire, vigile dans un centre commercial, dont le quotidien bascule peu à peu vers l’engagement dans un mouvement social. Entre travail, vie de famille et ronds-points occupés, sa voix retrace la montée d’une colère intime, nourrie par les injustices et les incompréhensions du monde qui l’entoure. À travers ce récit sensible et incarné, le spectacle explore la manière dont une colère personnelle peut devenir collective. Une forme théâtrale sobre et puissante, portée par le jeu intense du comédien Manu Matte et la musique live du multi-instrumentiste Valentin Durup, sur un texte coup de poing de Guillaume Cayet.

A retrouver au Théâtre du Cloître lors du 72e Festival National de Bellac ! .

Théâtre du Cloître Rue Lafayette Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 87 61 info@theatre-du-cloitre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grès Tentative de sédimentation

L’événement Grès Tentative de sédimentation Bellac a été mis à jour le 2026-04-30 par Terres de Limousin