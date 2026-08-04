GRIGORY SOKOLOV HALLE AUX GRAINS Toulouse
lundi 31 mai 2027 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
GRIGORY SOKOLOV
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-31 20:00:00
fin : 2027-05-31 22:00:00
Date(s) :
2027-05-31
Chaque récital de Grigory Sokolov est un évènement dont on sort bouleversé.
Le toucher du piano, la respiration des phrases, le jeu sur les silences, les contrastes, l’extrême concentration de la pensée, la virtuosité au service de la musique seule… Le pianiste russe demeure un artiste majeur de la scène internationale. .
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Every recital by Grigory Sokolov is an event that leaves you deeply moved.
L’événement GRIGORY SOKOLOV Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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