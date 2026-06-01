Grill Party Espace & Vie en Fête Résidence Séniors Espace et Vie Carnac vendredi 26 juin 2026.

Carnac

Grill Party Espace & Vie en Fête

Résidence Séniors Espace et Vie 17B Rue Colary Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

A partir de 18h, venez profiter d’un barbecue avec une animation musicale et concerts des Boysties.

22 € par personne de l’extérieur.

Inscription obligatoire au 02 97 58 70 00 .

Résidence Séniors Espace et Vie 17B Rue Colary Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 58 70 00

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English :

L’événement Grill Party Espace & Vie en Fête Carnac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT DE CARNAC