Grill Party Espace & Vie en Fête Résidence Séniors Espace et Vie Carnac
Grill Party Espace & Vie en Fête Résidence Séniors Espace et Vie Carnac vendredi 26 juin 2026.
Carnac
Grill Party Espace & Vie en Fête
Résidence Séniors Espace et Vie 17B Rue Colary Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
A partir de 18h, venez profiter d’un barbecue avec une animation musicale et concerts des Boysties.
22 € par personne de l’extérieur.
Inscription obligatoire au 02 97 58 70 00 .
Résidence Séniors Espace et Vie 17B Rue Colary Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 58 70 00
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English :
L’événement Grill Party Espace & Vie en Fête Carnac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT DE CARNAC
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