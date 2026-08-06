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Grimpe d’arbres Peyrat-le-Château

jeudi 6 août 2026 · Peyrat-le-Château

Grimpe d’arbres Peyrat-le-Château

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
24 Chem. des Côtes
Ville
87470 Peyrat-le-Château
Département
Haute-Vienne
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif

Peyrat-le-Château

Grimpe d’arbres

24 Chem. des Côtes Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 16:00:00
fin : 2026-08-20 17:30:00

Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Accessible à tous, à partir de 6 ans, l’activité est nomade et éphémère. En effet, pour limiter l’impact sur les arbres, les cordes sont installées pour le temps de l’animation seulement.

Encadrés par une monitrice diplômée, prenez de la hauteur pour explorer les arbres sous un nouvel angle. Une aventure à la fois ludique, apaisante et enrichissante, idéale à partager en famille ou entre amis.

8 personnes maximum / session

Tarifs 15€ pour les enfants (6-12ans) 20€ pour les ados/adultes
Réservation sur le site internet Vassiviera.fr ou par téléphone 06.37.02.92.83
Possibilité d’ajouter d’autres créneaux ou de me déplacer pour d’autres projets arborés!   .

24 Chem. des Côtes Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 02 92 83 

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English : Grimpe d’arbres

L’événement Grimpe d’arbres Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Lac de Vassivière

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