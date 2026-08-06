Informations pratiques

Peyrat-le-Château

Grimpe d’arbres

24 Chem. des Côtes Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 16:00:00

fin : 2026-08-20 17:30:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Accessible à tous, à partir de 6 ans, l’activité est nomade et éphémère. En effet, pour limiter l’impact sur les arbres, les cordes sont installées pour le temps de l’animation seulement.

Encadrés par une monitrice diplômée, prenez de la hauteur pour explorer les arbres sous un nouvel angle. Une aventure à la fois ludique, apaisante et enrichissante, idéale à partager en famille ou entre amis.

8 personnes maximum / session

Tarifs 15€ pour les enfants (6-12ans) 20€ pour les ados/adultes

Réservation sur le site internet Vassiviera.fr ou par téléphone 06.37.02.92.83

Possibilité d’ajouter d’autres créneaux ou de me déplacer pour d’autres projets arborés! .

24 Chem. des Côtes Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 02 92 83

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English : Grimpe d’arbres

L’événement Grimpe d’arbres Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Lac de Vassivière