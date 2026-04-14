Grindhouse Paradise, American Cosmograph, Toulouse

Grindhouse Paradise 22 – 26 avril American Cosmograph Haute-Garonne

Séances à l’unité (achat sur place) : 8€ | Carnet 10 séances (achat sur place) : 55€ | Pass festival (achat en ligne) : 69€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T19:00:00+02:00 – 2026-04-22T23:21:00+02:00

Fin : 2026-04-26T11:30:00+02:00 – 2026-04-26T20:56:00+02:00

7e édition du festival

Le Festival Grindhouse Paradise s’attache à défendre les genres cinématographiques qui flirtent avec les limites de la réalité et du rationnel. Fantastique, science-fiction, horreur, thriller… la programmation met en lumière des longs métrages dont l’âme est ancrée dans le surnaturel, l’irréel, l’onirisme ainsi que le réalisme magique ou horrifique.

Les programmateurs font le pari d’orienter leurs choix vers des productions indépendantes, des cinématographies pas ou peu connues en France, et de soutenir le travail de réalisateurs émergents.

Les invités de cette édition 2026 sont :

Taratoa Stappard (réalisateur) : projection du film Mārama suivie d’une rencontre (vendredi 24 avril)

(réalisateur) : projection du film Mārama suivie d’une rencontre (vendredi 24 avril) Erik Svetoft (auteur, illustrateur) : exposition et rencontre dédicace (vendredi 24 avril)

(auteur, illustrateur) : exposition et rencontre dédicace (vendredi 24 avril) Frédéric Thibaut (programmateur) : présentation du film The Toxic Avenger (samedi 25 avril)

Le festival Grindhouse Paradise se déploie :

Principalement au cinéma American Cosmograph , où ont lieu les projections

, où ont lieu les projections À la librairie Ombres Blanches , pour l’exposition d’Erik Svetoft

, pour l’exposition d’Erik Svetoft Et à l’espace Duranti, qui accueille le Village du festival

Programmation ciné

Tous les films sont projetés en VOSTFR (version originale sous-titrée français).

Mercredi 22 avril :

À 19h : projection de Saccharine de Natalie Erika James (séance d’ouverture, première française)

À 21h45 : projection de The Surrender de Julia Max (inédit, en compétition)

Jeudi 23 avril :

À 11h30 : projection de Egghead Republic de Pella Kågerman et Hugo Lilja (première française)

À 14h : projection de Bagworm d’Oliver Bernsen (première française, en compétition)

À 16h30 : carte blanche à Véronique Davidson, projection de 8 courts-métrages

À 19h : projection de Honey Bunch de Dusty Mancinelli et Madeleine Sims-Fewer (avant-première)

À 21h45 : projection de Taroman Expo Explosion de Ryo Fujii (avant-première, en compétition)

Vendredi 24 avril :

À 11h30 : projection de Heart of Darkness de Rogério Nunes (avant-première, en compétition)

À 14h : projection de Every Heavy Thing de Mickey Reece (avant-première)

À 16h : projection de Mag Mag de Yuriyan Retriever (avant-première, en compétition)

À 19h : projection de Mārama de Taratoa Stappard (en présence du réalisateur, en compétition)

À 22h : projection de High-Five de Kang Hyoung-chul (avant-première)

Samedi 25 avril :

À 11h : projection de Forte de Kimbo Kim (première française, en compétition)

À 13h30 : projection de A Forbiden City de Gabriele Mainetti (avant-première)

À 16h30 : projection de New Group de Yûta Shimotsu (avant-première, en compétition)

À 19h : projection de The Holy Boy de Paolo Strippoli (avant-première)

À 21h45 : projection de Freaky Tales d’Anna Boden et Ryan Fleck (inédit)

À minuit : projection de The Toxic Avenger de Macon Blair (première française, présentée par Frédéric de la Cinémathèque de Toulouse), précédée d’une battle royale

Dimanche 26 avril :

À 11h30 : projection de Junk World de Takahide Hori (avant-première)

À 14h30 : projection de The Damned de Thordur Palsson (inédit, en compétition)

À 16h45 : projection de Silencio d’Eduardo Casanova (avant-première)

À 19h : projection de The Last Viking d’Anders Thomas Jensen (séance de clôture, avant-première)

Détails de la programmation sur le site web du festival

American Cosmograph 24 Rue Montardy, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 21 22 11 https://www.american-cosmograph.fr [{« link »: « https://grindhouseparadise.fr/edition-7-2026/ »}] Fondé en 1907, ce cinéma d’arts et d’essai est situé en plein cœur de Toulouse, à deux pas du Capitole et de la place Wilson. Métro : ligne A – station Capitole ou Jean Jaurès, ligne B – station Jean Jaurès

Ce festival met à l’honneur ce qui se fait de mieux dans le cinéma de genre contemporain, entre fantasy, science-fiction, horreur et thrillers en provenance des 4 coins du monde.

Johan Borg