Gro Babouk Anlèr Sainte-Savine

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

Début : 2026-05-05 19:00:00

fin : 2026-05-05 19:40:00

2026-05-05

Cerf, rouv ton porte, Dann la line féklèr … Après le succès du livre Gro Babouk Anlèr, paru chez Zébulo Editions, les auteurs vous invitent à un spectacle où les comptines classiques, revisitées en créole réunionnais, mettent en scène la faune, la flore, l’art de vivre réunionnais. Ce spectacle musical et visuel est un voyage immersif dans l’univers de l’ouvrage où les protagonistes péï frétillent sur un livre géant, sur des rythmes effrénés des musiques de l’hémisphère sud.



Avec

Katrine LUCILLY (autrice, chant et percussions), Eric LUCILLY (batterie et percussion), Nicolas BEAULIEU (guitare et chant), Mickael BEAULIEU (claviers, mélodica et chant)



Production

Atelier 212



Co-production

Dispositif Békali, TCO, Le Séchoir, Le Kabardock, Léspas, Le Théâtre sous les Arbres



Editions

Zébulo Editions



Avec le soutien de la Dac Réunion, du Conseil Départemental de La Réunion, de la Région Réunion, de la Sacem et du TCO .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79 lartdeco@ste-savine.fr

