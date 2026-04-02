Vide-greniers des quartiers par Mieux Vivre Ensemble Sainte-Savine
Vide-greniers des quartiers par Mieux Vivre Ensemble Sainte-Savine vendredi 8 mai 2026.
Sainte-Savine
Vide-greniers des quartiers par Mieux Vivre Ensemble
La chapelle du parc Sainte-Savine Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 06:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Restauration/ Buvette
( L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération) .
La chapelle du parc Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 64 55 57 alain.andre112@orange.fr
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English :
L’événement Vide-greniers des quartiers par Mieux Vivre Ensemble Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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