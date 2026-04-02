Sainte-Savine

Vide-greniers des quartiers par Mieux Vivre Ensemble

La chapelle du parc Sainte-Savine Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 06:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Restauration/ Buvette



( L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération) .

La chapelle du parc Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 64 55 57 alain.andre112@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-greniers des quartiers par Mieux Vivre Ensemble Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne