Wally Ma distinction Sainte-Savine

Wally Ma distinction Sainte-Savine jeudi 30 avril 2026.

Wally Ma distinction

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

Tarif : 12 – 12 – 12 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30 22:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Dans ce récit, Lilian Derruau relie son vécu de gosse de prolo aux idées du sociologue Pierre Bourdieu. Ne se contentant pas de raconter les souvenirs de cette prime enfance, il dépeint cette France ouvrière des années 70 dans un texte où truculence et autodérision vont de pair.



Longtemps chanteur à tendance drôle sous le nom de Wally, on le retrouve ici dans un tout autre registre le récit sociologique, mais à sa manière, celle qui suscite le rire avec une pointe de poésie et un flot d’émotions.

Une époque d’insouciance, puis de prise de conscience d’une forme de prédestination sociale dont il est bien difficile de sortir.



Toujours touchant, Wally nous raconte. Se raconte avec humour et autodérision. Avec tendresse. Avec pudeur. Toujours un sourire au coin de l’œil.



Avec

Lilian DERRUAU aka WALLY (artiste)



Production

Ulysse maison d’artistes



Coproduction

Lot & Compagnie, Scène Nationale d’Albi, Decazeville Communauté, L’Été de Vaour .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79 lartdeco@ste-savine.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Wally Ma distinction Sainte-Savine a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme Troyes la Champagne