Sainte-Savine

Piano-voix au Bistro Louise Sourie

Au Bistro Sainte-Savine Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Louise Sourie, artiste savinienne, vous propose un moment simple et sincère, où la musique accompagne naturellement la soirée.



Un afterwork qui s’étire, un dîner qui prend son temps, des verres* qui se remplissent…

et la musique qui fait le lien.



Une soirée à vivre. Ici, pas de scène imposante ni de distance

la musique se partage au plus près, dans une ambiance vivante, chaleureuse et profondément humaine.



>> Selon la météo et l’énergie du moment, la soirée pourra se prolonger au jardin ou se vivre à l’intérieur… toujours avec la même envie créer un instant à part.



Côté table

La carte reste ouverte pour accompagner la soirée, fidèle à l’esprit du lieu une cuisine sincère, généreuse, pensée pour le plaisir.



(*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.) .

Au Bistro Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 74 69 69 info@tousaubistro.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Piano-voix au Bistro Louise Sourie Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne