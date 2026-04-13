Piano-voix au Bistro Louise Sourie Sainte-Savine
Piano-voix au Bistro Louise Sourie Sainte-Savine vendredi 8 mai 2026.
Sainte-Savine
Piano-voix au Bistro Louise Sourie
Au Bistro Sainte-Savine Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Louise Sourie, artiste savinienne, vous propose un moment simple et sincère, où la musique accompagne naturellement la soirée.
Un afterwork qui s’étire, un dîner qui prend son temps, des verres* qui se remplissent…
et la musique qui fait le lien.
Une soirée à vivre. Ici, pas de scène imposante ni de distance
la musique se partage au plus près, dans une ambiance vivante, chaleureuse et profondément humaine.
>> Selon la météo et l’énergie du moment, la soirée pourra se prolonger au jardin ou se vivre à l’intérieur… toujours avec la même envie créer un instant à part.
Côté table
La carte reste ouverte pour accompagner la soirée, fidèle à l’esprit du lieu une cuisine sincère, généreuse, pensée pour le plaisir.
(*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.) .
Au Bistro Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 74 69 69 info@tousaubistro.com
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English :
L’événement Piano-voix au Bistro Louise Sourie Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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