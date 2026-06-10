Grommet SUPERSONIC Paris
Grommet SUPERSONIC Paris mardi 24 novembre 2026.
GROMMET (22h00)
(Grungegaze – Stockholm, SWE)
Issu de la scène underground suédoise, Grommet est un quatuor explosif qui concilie beauté et agressivité. Bien que leur style de metal alternatif, à la fois puissant et éthéré, soit encore peu courant sur la scène musicale suédoise, ils font déjà sensation après seulement quatre singles.
Depuis leurs débuts en novembre 2025, la trajectoire de Grommet est tout simplement imparable. Le groupe s’est constitué une communauté mondiale fidèle, avec plus de 700 000 auditeurs mensuels sur Spotify à ce jour. Leur single « Half In Red » totalise aujourd’hui plus de 7 000 000 d’écoutes. À présent, l’engouement autour de leur tout dernier single « Protected Names » (sorti le 30 avril) continue de faire grimper ces chiffres en flèche.
Grommet partira en tournée en Europe en 2026, avec des concerts dans des festivals pendant l’été et une tournée dans des clubs en novembre.
https://youtu.be/aISv7FI8fqM?si=portrirtBaDt4tuM
La suite de la programmation arrive très vite !
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Mardi 24 Novembre 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h00
• Happy Hour de 19h à 20h
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
Il faut venir si vous aimez… Deftones, Narrow Head & Fleshwater.
Le mardi 24 novembre 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-24T20:00:00+01:00
fin : 2026-11-25T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-24T19:00:00+02:00_2026-11-24T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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