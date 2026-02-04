Groove au Château | Cognac Blues Passions Château de Cognac Cognac

Groove au Château | Cognac Blues Passions

Château de Cognac 127 boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date :

Début : 2026-07-02 11:00:00

fin : 2026-07-02 11:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Le Groove au Château c’est une programmation singulière où musique et patrimoine se rencontrent dans l’emblématique salle des Gardes du château François 1er. Venez écouter les sonorités blues, jazz, folk et rock d’Hugh Coltman Duo sur scène.

Château de Cognac 127 boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 11 81

English :

Groove au Château is a unique program where music and heritage meet in the emblematic Salle des Gardes of the Château François 1er. Come and hear Hugh Coltman Duo on stage with his sixth album, Good Grief, featuring blues, jazz, folk and rock.

