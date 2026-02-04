Groove au Chateau | Cognac Blues Passions Château de Cognac Cognac

Groove au Chateau | Cognac Blues Passions

Château de Cognac 127 boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 11:00:00

fin : 2026-07-03 11:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Le Groove au Château c’est une programmation singulière où musique et patrimoine se rencontrent dans l’emblématique salle des Gardes du château François 1er. Le duo Isaya distillera son ambiance folk et bluegrass sous les voutes du château de Cognac.

Château de Cognac 127 boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 11 81

English :

Groove au Château is a unique program where music and heritage meet in the emblematic Salle des Gardes of Château François 1er. The duo Isaya will distill their folk and bluegrass ambience under the vaults of the Château de Cognac.

