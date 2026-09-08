Groupe de parole – parler des violences sexistes et sexuelles Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS
mercredi 21 octobre 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement · PARIS
Informations pratiques
Les activités de l’association sont entièrement gratuites et accessibles à toutes les personnes sexisées (femmes et minorités de genre). En échangeant sur les violences sexistes et sexuelles, les participant·es expérimentent les bienfaits du groupe de soutien. Partager son vécu dans un cadre qui se veut sans jugement, sans violence, sans victimisation secondaire, permet d’avancer ainsi que de retrouver confiance et estime de soi.
Pour participer, il est nécessaire de s’inscrire sur le site de l’association : https://thewitchessociety.fr/inscription, et de respecter les principes fondamentaux du groupe de parole, tels que le respect absolu des vécus, le non-jugement d’autrui, l’absence de conseils non sollicités, le partage équitable de la parole, la confidentialité, et le respect des identités de genre.
Ce groupe de parole, proposé mensuellement par l’association The Witches’ Society, permet aux participant·es de s’exprimer sur leur vécu et d’échanger sur leur parcours de guérison. Il est ouvert aux femmes et minorités de genre.
Le mercredi 21 octobre 2026
de 18h30 à 20h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-21T21:30:00+02:00
fin : 2026-10-21T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-21T18:30:00+02:00_2026-10-21T20:30:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 31 rue Bobillot 75013 PARIS
https://thewitchessociety.fr
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