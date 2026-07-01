Groupe Vocal Arpège – Requiem de Mozart, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Groupe Vocal Arpège – Requiem de Mozart Mercredi 24 mars 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 31€ ; Cat. 1 : 37€ / 34€ ; Cat. 2 : 34€ / 31€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-24T20:30:00+01:00 – 2027-03-24T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-24T20:30:00+01:00 – 2027-03-24T22:00:00+01:00

A capella ou avec grand orchestre, dans des programmes de musique ancienne ou contemporaine, dans des lieux de diffusion classiques ou insolites, le Groupe Vocal Arpège de Bordeaux explore de larges répertoires pour le plus grand plaisir de tous les publics.

Parmi les œuvres de Mozart, le Requiem occupe une place singulière : il dépasse une simple messe des morts et s’impose comme un testament musical, d’une force et d’une profondeur intemporelles. Composé dans les derniers mois de la vie du compositeur, ce chef-d’œuvre exprime avec une intensité rare la grandeur face au mystère de la mort. Resté inachevé — nous entendrons ici la version complétée par son élève Franz Xaver Süssmayr — ce Requiem incarne pleinement l’universalité du langage mozartien, traversant les siècles avec une émotion toujours intacte.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/231/le_pin_galant/groupe_vocal_arpege »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

A capella ou avec grand orchestre, le Groupe Vocal Arpège de Bordeaux explore de larges répertoires pour le plus grand plaisir de tous les publics. A cappela Vocal

Nicolas Duffaur