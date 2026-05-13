GRRR, PFFUITT, sssss… qui se cache dans le musée?, Musée des savoir-faire du cognac, Cognac

GRRR, PFFUITT, sssss… qui se cache dans le musée? Samedi 23 mai, 20h00 Musée des savoir-faire du cognac Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Toute la soirée, en autonomie, retrouvez les bestioles qui sont tapies dans le musée des savoir-faire du cognac.

Pour les familles. Livret fourni à l’accueil du musée en échange d’un dessin d’animal réalisé par vos soins. Une oeuvre interactive sera réaliséetout au long de la soirée.

Musée des savoir-faire du cognac Place de la salle verte, 16100 Cognac Cognac 16100 Vieux Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 360 365 https://les-distillateurs-culturels.fr/ Le musée des savoir-faire du cognac s’étend sur 2000m2 d’exposition, dans un cadre qui allie vieilles pierres et architecture contemporaine, à l’emplacement de l’hôtel Perrin de Boussac, dont la façade est classée Monument Historique. Le musée intègre également la plus ancienne maison de négoce, la Maison Augier, des vestiges de la tour Lusignan et d’une partie du rempart du XIVe siècle. Il fait la promotion du Pays de Cognac et de son patrimoine tout en présentant la grande aventure humaine, industrielle et commerciale du cognac.

La première partie du musée est une évocation des richesses historiques et patrimoniales du Pays de Cognac au travers de différentes scénographies. Un point de départ incontournable pour toute découverte du territoire !

Le visiteur est ensuite invité à entrer dans la sphère professionnelle du négociant et à découvrir les différents espaces évocateurs de la liqueur des dieux et de ses alchimies secrètes. Une découverte des différents savoir-faire et métiers qui permettent d’obtenir ce breuvage à la renommée internationale, le cognac.

« Les voyageurs du virtuel », une expérience de réalité virtuelle, plongera également le visiteur dans un espace en 3D recréant à l’aide de casques autonomes six différentes époques du temps des dinosaures au secret du cognac.

Pour prolonger ou terminer cette visite, une boutique située au rez-de-chaussée propose une large gamme de produits régionaux ou français.

Toute la soirée, en autonomie, retrouvez les bestioles qui sont tapies dans le musée des savoir-faire du cognac.

© Musées de Cognac