GRUPO CORPO | PIRACEMA & GIRA | RODRIGO PEDERNEIRAS CASSI ABRANCHES Sète
GRUPO CORPO | PIRACEMA & GIRA | RODRIGO PEDERNEIRAS CASSI ABRANCHES Sète jeudi 25 février 2027.
Sète
GRUPO CORPO | PIRACEMA & GIRA | RODRIGO PEDERNEIRAS CASSI ABRANCHES
Avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-25
fin : 2027-02-25
Date(s) :
2027-02-25
Les Brésiliens de Grupo Corpo secouent depuis plus de cinquante ans l’héritage de la danse classique avec un répertoire bercé de musique et d’influences sud-américaines.
Les Brésiliens de Grupo Corpo secouent depuis plus de cinquante ans l’héritage de la danse classique avec un répertoire bercé de musique et d’influences sud-américaines. Deux pièces emblématiques au programme Gira et Piracema, soit un programme foisonnant et virtuose par cette compagnie mythique !
En savoir plus www.tmsete.com .
Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie
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English :
For more than fifty years, the Brazilian dance company Grupo Corpo has been shaking up the legacy of classical dance with a repertoire infused with South American music and influences.
L’événement GRUPO CORPO | PIRACEMA & GIRA | RODRIGO PEDERNEIRAS CASSI ABRANCHES Sète a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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