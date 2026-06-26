Sète

GRUPO CORPO | PIRACEMA & GIRA | RODRIGO PEDERNEIRAS CASSI ABRANCHES

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-25

fin : 2027-02-25

Date(s) :

2027-02-25

Les Brésiliens de Grupo Corpo secouent depuis plus de cinquante ans l’héritage de la danse classique avec un répertoire bercé de musique et d’influences sud-américaines.

Les Brésiliens de Grupo Corpo secouent depuis plus de cinquante ans l’héritage de la danse classique avec un répertoire bercé de musique et d’influences sud-américaines. Deux pièces emblématiques au programme Gira et Piracema, soit un programme foisonnant et virtuose par cette compagnie mythique !

En savoir plus www.tmsete.com .

Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie

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English :

For more than fifty years, the Brazilian dance company Grupo Corpo has been shaking up the legacy of classical dance with a repertoire infused with South American music and influences.

L’événement GRUPO CORPO | PIRACEMA & GIRA | RODRIGO PEDERNEIRAS CASSI ABRANCHES Sète a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau