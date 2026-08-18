Guadal Tejaz + Zombie Dog Le Sans Réserve Périgueux
samedi 12 décembre 2026 · Le Sans Réserve · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Guadal Tejaz + Zombie Dog
Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:30:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Guadal Tejaz // Kraut Noise Punk
Guadal Tejaz mêle rock répétitif, disco punk et sonorités électroniques dans un univers brut et hypnotique, entre esprit club et énergie punk.
+ Zombie Dog // Pop Punk (Dordogne)
Basse, batterie et deux voix Zombie Dog va à l’essentiel avec une pop punk vintage, accrocheuse et décalée, où humour et mélancolie se croisent.
Le Sans Réserve .
Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73
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English : Guadal Tejaz + Zombie Dog
L’événement Guadal Tejaz + Zombie Dog Périgueux a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Communal de Périgueux
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