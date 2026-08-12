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AGENDA · Fontainebleau

Gudule et Trampo Âne Vert Théâtre Fontainebleau

mardi 20 octobre 2026 · Âne Vert Théâtre · Fontainebleau

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Âne Vert Théâtre
Adresse
6 rue des Sablons
Ville
77300 Fontainebleau
Département
Seine-et-Marne
Tarif
Voir tarifs sur anevert.fr

Fontainebleau

Gudule et Trampo

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : – – EUR

Voir tarifs sur anevert.fr

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 16:00:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24

L’amour de deux clowns qui se décline sur fond de mandoline et de gondole, comme à Venise ! De Jacques Ronayette, avec la Compagnie Le Regard du Clown
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Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39  resanevert@hotmail.com

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English : Gudule and Trampo

The love story of two clowns set against a backdrop of mandolins and gondolas—just like in Venice! By Jacques Ronayette, with the Le Regard du Clown troupe

L’événement Gudule et Trampo Fontainebleau a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau

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