Gudule et Trampo Âne Vert Théâtre Fontainebleau
mardi 20 octobre 2026 · Âne Vert Théâtre · Fontainebleau
Informations pratiques
Fontainebleau
Gudule et Trampo
Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne
Tarif : – – EUR
Voir tarifs sur anevert.fr
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 16:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24
L’amour de deux clowns qui se décline sur fond de mandoline et de gondole, comme à Venise ! De Jacques Ronayette, avec la Compagnie Le Regard du Clown
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Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39 resanevert@hotmail.com
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English : Gudule and Trampo
The love story of two clowns set against a backdrop of mandolins and gondolas—just like in Venice! By Jacques Ronayette, with the Le Regard du Clown troupe
L’événement Gudule et Trampo Fontainebleau a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau
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