GUESS MY NAME (groupe de covers) x 1ère partie La Dame de Canton Paris

Qu’elles soient rock ou pop, vous connaissez forcement les covers de GUESS MY NAME.

Des Stones à Depeche Mode en passant par U2, Muse, Simple Minds, Led Zeppelin ou encore Maneskin, GUESS MY NAME compose son répertoire dans un seul but : vous faire chanter et danser aux rythmes des morceaux iconiques.

Simon (Clavier), Antoine (Basse), Olivier (Batterie), FK (Guitare lead) et Benjamin (Chant/guitare) mettent leur patte à chacun de leurs titres pour mieux se les réapproprier.

Plus qu’un concert ils vous transporteront dans leur univers musical.

—————–

Bar & Resto sur place

Covers de Stones à Depeche Mode en passant par U2, Muse, Simple Minds, Led Zeppelin ou encore Maneskin.

Le samedi 11 avril 2026

de 20h00 à 23h00

payant Prévente : 5 EUR

Sur place : 8 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T20:00:00+02:00_2026-04-11T23:00:00+02:00

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.damedecanton.com/event-details/guess-my-name-x-1ere-partie-1



Afficher la carte du lieu La Dame de Canton et trouvez le meilleur itinéraire

