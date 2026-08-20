Guignol, on y découvre ! Visite ludique pour les enfants (3-6 ans), Station métro Vieux lyon – Cathédrale Saint-Jean,, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Station métro Vieux lyon - Cathédrale Saint-Jean, · Lyon
Informations pratiques
Guignol, on y découvre ! Visite ludique pour les enfants (3-6 ans) 19 et 20 septembre Station métro Vieux lyon – Cathédrale Saint-Jean, Métropole de Lyon
10€ par enfant / 8€ par adulte (la présence d’un adulte est obligatoire tout au long de l’activité).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Catastrophe, Guignol a disparu ! Partez à l’aventure dans le quartier qui a vu naître cette célèbre marionnette lyonnaise, observez les façades et relevez les défis pour retrouver le coupable !
Station métro Vieux lyon – Cathédrale Saint-Jean, 4 Avenue Du Doyenne, 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/guignol-on-y-decouvre-4-6-ans »}]
Catastrophe, Guignol a disparu ! Partez à l’aventure dans le quartier qui a vu naître cette célèbre marionnette lyonnaise, observez les façades et relevez les défis pour retrouver le coupable !
©Ludilyon
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