Guignol, on y découvre ! Visite ludique pour les enfants (3-6 ans), Station métro Vieux lyon – Cathédrale Saint-Jean,, Lyon

Informations pratiques

Guignol, on y découvre ! Visite ludique pour les enfants (3-6 ans) 19 et 20 septembre Station métro Vieux lyon – Cathédrale Saint-Jean, Métropole de Lyon

10€ par enfant / 8€ par adulte (la présence d’un adulte est obligatoire tout au long de l’activité).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Catastrophe, Guignol a disparu ! Partez à l’aventure dans le quartier qui a vu naître cette célèbre marionnette lyonnaise, observez les façades et relevez les défis pour retrouver le coupable !

Station métro Vieux lyon – Cathédrale Saint-Jean, 4 Avenue Du Doyenne, 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/guignol-on-y-decouvre-4-6-ans »}]

Catastrophe, Guignol a disparu ! Partez à l’aventure dans le quartier qui a vu naître cette célèbre marionnette lyonnaise, observez les façades et relevez les défis pour retrouver le coupable !

©Ludilyon