Guignol, on y découvre ! Visite ludique pour les enfants (7-12 ans), Station métro Vieux lyon – Cathédrale Saint-Jean,, Lyon

Informations pratiques

Guignol, on y découvre ! Visite ludique pour les enfants (7-12 ans) Samedi 19 septembre, 14h30 Station métro Vieux lyon – Cathédrale Saint-Jean, Métropole de Lyon

12€ par enfant / 10€ par adulte (la présence d’un adulte est obligatoire tout au long de l’activité).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Partez à l’aventure dans le quartier qui a vu naître cette célèbre marionnette lyonnaise, relevez tous les défis pour éliminer chaque suspect jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un !

Saurez-vous retrouver le coupable ?

Station métro Vieux lyon – Cathédrale Saint-Jean, 4 Avenue Du Doyenne, 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/guignol-decouvre »}]

Catastrophe, Guignol a disparu !

© Ludilyon