Guignol, on y découvre ! Visite ludique pour les enfants (7-12 ans), Station métro Vieux lyon – Cathédrale Saint-Jean,, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Station métro Vieux lyon - Cathédrale Saint-Jean, · Lyon
Informations pratiques
Guignol, on y découvre ! Visite ludique pour les enfants (7-12 ans) Samedi 19 septembre, 14h30 Station métro Vieux lyon – Cathédrale Saint-Jean, Métropole de Lyon
12€ par enfant / 10€ par adulte (la présence d’un adulte est obligatoire tout au long de l’activité).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Partez à l’aventure dans le quartier qui a vu naître cette célèbre marionnette lyonnaise, relevez tous les défis pour éliminer chaque suspect jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un !
Saurez-vous retrouver le coupable ?
Station métro Vieux lyon – Cathédrale Saint-Jean, 4 Avenue Du Doyenne, 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/guignol-decouvre »}]
Catastrophe, Guignol a disparu !
© Ludilyon
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