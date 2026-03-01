Guigui Pop Full Contact | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Guigui Pop Full Contact | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand mercredi 18 mars 2026.
Guigui Pop Full Contact | Comédie des Volcans
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 20:30:00
fin : 2026-03-18 21:40:00
Date(s) :
2026-03-18
Venez voir le premier spectacle de Guigui Pop Full Contact le jeudi 18 mars 2027 à 20h30 à la Comédie des Volcans.
.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and see Guigui Pop’s first show Full Contact on Thursday March 18, 2027 at 8:30pm at the Comédie des Volcans.
L’événement Guigui Pop Full Contact | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-02 par Clermont Auvergne Volcans