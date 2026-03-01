Guigui Pop Full Contact | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Guigui Pop Full Contact | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 20:30:00

fin : 2026-03-18 21:40:00

Date(s) :

2026-03-18

Venez voir le premier spectacle de Guigui Pop Full Contact le jeudi 18 mars 2027 à 20h30 à la Comédie des Volcans.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

English :

Come and see Guigui Pop’s first show Full Contact on Thursday March 18, 2027 at 8:30pm at the Comédie des Volcans.

L’événement Guigui Pop Full Contact | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-02 par Clermont Auvergne Volcans