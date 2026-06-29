Guillaume Latil & Matheus Donato en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris lundi 12 octobre 2026.

Un dialogue poétique entre violoncelle et cavaquinho. Entre improvisations incandescentes et mélodies limpides, HÉMISPHÈRES déroule un fil tendu entre les traditions et l’instant présent. Une musique vivante et libre qui raconte sans dire.

Dans le cadre du festival Jazz sur Seine 2026.

Line-up : Guillaume Latil : violoncelle ; Matheus Donato : cavaquinho

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz contemporain — Avec HÉMISPHÈRES, Guillaume Latil et Matheus Donato tissent un dialogue poétique entre violoncelle et cavaquinho, mêlant traditions et improvisations envoûtantes.

Le dimanche 11 octobre 2026

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 11 octobre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 24€ à 27€

Tarif sur place : 27€ à 30€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-12T00:30:00+02:00

fin : 2026-10-12T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-11T19:30:00+02:00_2026-10-11T20:30:00+02:00;2026-10-11T21:30:00+02:00_2026-10-11T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/guillaume-latil-matheus-donato contact@38riv.com



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