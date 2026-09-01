Guillaume Lemarchal Méditerranée, ni le soleil ni la mort Espace d’Art François-Auguste Ducros Grignan

Informations pratiques

Grignan

Guillaume Lemarchal Méditerranée, ni le soleil ni la mort

Espace d’Art François-Auguste Ducros 12 place du jeu de ballon Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-11-22 18:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Méditerranée, ni le soleil ni la mort propose une lecture du paysage comme lieu de

fragilité et de transformation. Il s’agit de faire de cette exposition un temps d’attention

au monde à travers une expérience du regard.

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Espace d’Art François-Auguste Ducros 12 place du jeu de ballon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 53 40 58 espaceducros@gmail.com

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English :

Mediterranean: Neither the Sun nor Death offers an interpretation of the landscape as a place of

fragility and transformation. The aim is to make this exhibition a moment of reflection

on the world through the experience of the gaze.

L’événement Guillaume Lemarchal Méditerranée, ni le soleil ni la mort Grignan a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes