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AGENDA · Grignan

Guillaume Lemarchal Méditerranée, ni le soleil ni la mort Espace d’Art François-Auguste Ducros Grignan

samedi 12 septembre 2026 · Espace d'Art François-Auguste Ducros · Grignan

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Espace d'Art François-Auguste Ducros
Adresse
12 place du jeu de ballon
Ville
26230 Grignan
Département
Drôme
Tarif

Grignan

Guillaume Lemarchal Méditerranée, ni le soleil ni la mort

Espace d’Art François-Auguste Ducros 12 place du jeu de ballon Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-11-22 18:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Méditerranée, ni le soleil ni la mort propose une lecture du paysage comme lieu de
fragilité et de transformation. Il s’agit de faire de cette exposition un temps d’attention
au monde à travers une expérience du regard.
  .

Espace d’Art François-Auguste Ducros 12 place du jeu de ballon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 53 40 58  espaceducros@gmail.com

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English :

Mediterranean: Neither the Sun nor Death offers an interpretation of the landscape as a place of
fragility and transformation. The aim is to make this exhibition a moment of reflection
on the world through the experience of the gaze.

L’événement Guillaume Lemarchal Méditerranée, ni le soleil ni la mort Grignan a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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