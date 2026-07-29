Guillemette & Raoul Route De Fontvieille Arles

Informations pratiques

Arles

Guillemette & Raoul

Dimanche 27 septembre 2026 de 15h à 16h.

Du samedi 10 au dimanche 11 octobre 2026 de 15h à 16h.

Dimanche 25 octobre 2026 de 15h à 16h. Route De Fontvieille Abbaye de Montmajour Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 15:00:00

fin : 2026-10-25 16:00:00

Date(s) :

2026-09-27 2026-10-10 2026-10-25

Plongez au cœur de l’Abbaye de Montmajour lors d’une visite théâtralisée aussi instructive que décalée !

Suivez Mère Guillemette, infatigable gardienne des traditions monastiques, persuadée que vous êtes venus pour une paisible retraite spirituelle. À ses côtés, Frère Raoul, moine espiègle et incorrigible farceur, semble quant à lui avoir une conception bien plus légère de la vie religieuse.

Au fil des salles, des cloîtres et des recoins secrets de l’abbaye, leurs échanges savoureux vous dévoileront le quotidien des moines, l’organisation de la communauté et l’histoire fascinante de ce monument exceptionnel.

Entre patrimoine, humour et anecdotes historiques, cette visite originale promet un moment de découverte et de divertissement pour petits et grands, au cœur d’un lieu chargé de mémoire.

Ces visites théâtrales sont animées par la compagnie du bitume. .

Route De Fontvieille Abbaye de Montmajour Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 64 17 abbaye-de-montmajour@monuments-nationaux.fr

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English :

Step into the heart of Montmajour Abbey during a dramatized tour that’s as informative as it is offbeat!

L’événement Guillemette & Raoul Arles a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme d’Arles