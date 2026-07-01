GUILTY DELIGHT, Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

GUILTY DELIGHT Jeudi 6 mai 2027, 19h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Tarifs : 6/5€ – A partir de 6 ans – Apéritif offert à l’issue – Assis – En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-06T19:00:00+02:00 – 2027-05-06T20:30:00+02:00

Fin : 2027-05-06T19:00:00+02:00 – 2027-05-06T20:30:00+02:00

Une voix chaude et puissante qui emporte tout sur son passage et des riffs envoûtants, c’est la signature de Guilty Delight.

Le groupe évolue dans un registre soul pop avec des sonorités façon Motown et s’est approprié toute la chaleur de la soul des 60’s. !

En concert, leurs riffs efficaces, les harmonies des chœurs et la cohésion des 7 membres du groupe, vous emmènent loin, très loin.

Ca groove grave et ça fait du bien !

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Apéro-spectacle // Soul music

DR