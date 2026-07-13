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AGENDA · Cabourg

Guinguette avec Régis Suez Domitys Le Carrousel Cabourg

jeudi 13 août 2026 · Domitys Le Carrousel · Cabourg

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Domitys Le Carrousel
Adresse
4 Avenue André Thiers
Ville
14390 Cabourg
Département
Calvados
Tarif

Cabourg

Guinguette avec Régis Suez

Domitys Le Carrousel 4 Avenue André Thiers Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 12:00:00
fin : 2026-08-13 16:30:00

Date(s) :
2026-08-13

La Résidence Domitys ouvre ses portes pour un moment placé sous le signe de la convivialité ! Au programme un barbecue en guise de déjeuner suivi d’une ambiance guinguette animée en musique par Régis Suez.
La Résidence Domitys ouvre ses portes pour un moment placé sous le signe de la convivialité ! Au programme un barbecue en guise de déjeuner suivi d’une ambiance guinguette animée en musique par Régis Suez.

Événement ouvert à tous. Sur inscription.   .

Domitys Le Carrousel 4 Avenue André Thiers Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 86 00 

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English : Guinguette avec Régis Suez

The Domitys residence is opening its doors for a convivial occasion! The programme includes a barbecue for lunch, followed by a guinguette atmosphere with music by Régis Suez.

L’événement Guinguette avec Régis Suez Cabourg a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cabourg

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