Guinguette Comité de quartier du Val du Sichon Espace Chambon Cusset

Informations pratiques

Cusset

Guinguette Comité de quartier du Val du Sichon

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 15:00:00

fin : 2026-10-25 19:00:00

Date(s) :

2026-10-25

La désormais traditionnelle guinguette du Comité de quartier Val du Sichon, manifestation phare de ce comité, se tiendra le dimanche 25 octobre, salle Isadora-Duncan, à l’Espace Chambon, qui sera joliment décorée pour l’occasion.

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Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 75 82 12 olpeyrol@orange.fr

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English :

The now-traditional open-air dance party organized by the Val du Sichon Neighborhood Committee—the committee’s flagship event—will be held on Sunday, October 25, at the Isadora-Duncan Hall, at the Espace Chambon, which will be beautifully decorated for the occasion.

L’événement Guinguette Comité de quartier du Val du Sichon Cusset a été mis à jour le 2026-06-22 par Vichy Destinations