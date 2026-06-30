Guinguette Comité de quartier du Val du Sichon Espace Chambon Cusset
dimanche 25 octobre 2026 · Espace Chambon · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Guinguette Comité de quartier du Val du Sichon
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 15:00:00
fin : 2026-10-25 19:00:00
Date(s) :
2026-10-25
La désormais traditionnelle guinguette du Comité de quartier Val du Sichon, manifestation phare de ce comité, se tiendra le dimanche 25 octobre, salle Isadora-Duncan, à l’Espace Chambon, qui sera joliment décorée pour l’occasion.
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Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 75 82 12 olpeyrol@orange.fr
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English :
The now-traditional open-air dance party organized by the Val du Sichon Neighborhood Committee—the committee’s flagship event—will be held on Sunday, October 25, at the Isadora-Duncan Hall, at the Espace Chambon, which will be beautifully decorated for the occasion.
L’événement Guinguette Comité de quartier du Val du Sichon Cusset a été mis à jour le 2026-06-22 par Vichy Destinations
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