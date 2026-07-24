Informations pratiques

Boisseuil

Guinguette de Limousine Park

Limousine Park Boisseuil Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-28 2026-08-29

Cet été, Limousine Park lance un nouveau rendez-vous convivial et familial la Guinguette de Limousine Park.

À partir du vendredi 24 juillet, le public pourra se retrouver tous les vendredis et samedis, de 19h à 23h, au cœur de la Mini-Ferme, pour profiter d’une soirée guinguette en plein air.

Chaque soirée débutera par une animation Petit Soigneur , proposée aux enfants de 19h00 à 20h00. Ils pourront participer à la vie de la Mini-Ferme en participant aux soins des animaux, au nourrissage des animaux et à la préparation de petites gourmandises adaptées à leurs besoins.

Le Limousine Snack, la nouveauté 2026 à Limousine Park, sera également ouvert de 19h00 à 22h00, avec une sélection de burgers, hot-dogs, salades, frites, boissons et glaces artisanales. .

Limousine Park Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 46 10

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English : Guinguette de Limousine Park

L’événement Guinguette de Limousine Park Boisseuil a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Limoges Métropole