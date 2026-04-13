Guinguette De l’ombre à la lumière Musée associatif Tonnerre
Guinguette De l’ombre à la lumière Musée associatif Tonnerre vendredi 8 mai 2026.
Tonnerre
Guinguette De l’ombre à la lumière
Musée associatif 3 Ruelle de l’Abreuvoir Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
A l’occasion du 8 mai on vous invite à voyager dans les années 40 en tenues d’époque, ambiance guinguette au rendez-vous. .
Musée associatif 3 Ruelle de l’Abreuvoir Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 04 26 16 pierre.perrin20@gmail.com
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English : Guinguette De l’ombre à la lumière
L’événement Guinguette De l’ombre à la lumière Tonnerre a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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