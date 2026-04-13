Guinguette De l’ombre à la lumière Musée associatif Tonnerre

Tonnerre

Guinguette De l’ombre à la lumière

Musée associatif 3 Ruelle de l’Abreuvoir Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

A l’occasion du 8 mai on vous invite à voyager dans les années 40 en tenues d’époque, ambiance guinguette au rendez-vous. .

Musée associatif 3 Ruelle de l’Abreuvoir Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 04 26 16 pierre.perrin20@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guinguette De l’ombre à la lumière

L’événement Guinguette De l’ombre à la lumière Tonnerre a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois