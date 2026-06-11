Guinguette do Brasil – Terrasse 100% Brésil live+Djs ! Les Lionnes / Parvis du Palais de la Porte Dorée Paris vendredi 12 juin 2026.

Live Samba & MPB avec Joanne et ses musiciens

Au menu sambas traditionnels et pagodes chaleureux ou encore un bout de Brésil frénétique et puissant qui rappel l’ambiance des batucadas de Rio.

En passant par le swing brésilien du samba funk, rock, sans oublier la musique forro et le baiao du nord-est qui nous font danser; autant de rythmes pour satisfaire la curiosité d’un nouveau public et/ou ambiancer les aficionados du genre avec toujours plus de nouveautés.

DJ Set Mix do Brasil avec DJ Cucurucho.

Rio vibes, cocktails, danse et soleil brésilien toute la soirée.

Une terrasse 100% Brésil à Paris. Samba • MPB • Axé • Forró • Baile Funk • Brazil Grooves.

Le vendredi 12 juin 2026

de 19h00 à 23h55

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T02:55:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T19:00:00+02:00_2026-06-12T23:55:00+02:00

Les Lionnes / Parvis du Palais de la Porte Dorée 293, avenue Daumesnil 75012 Paris

https://www.facebook.com/events/1660653325203535



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