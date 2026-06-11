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Guinguette do Brasil – Terrasse 100% Brésil live+Djs ! Les Lionnes / Parvis du Palais de la Porte Dorée Paris

Guinguette do Brasil – Terrasse 100% Brésil live+Djs ! Les Lionnes / Parvis du Palais de la Porte Dorée Paris

Guinguette do Brasil – Terrasse 100% Brésil live+Djs ! Les Lionnes / Parvis du Palais de la Porte Dorée Paris vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Les Lionnes / Parvis du Palais de la Porte Dorée

Adresse : 293, avenue Daumesnil

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Live Samba & MPB avec Joanne et ses musiciens

Au menu sambas traditionnels et pagodes chaleureux ou encore un bout de Brésil frénétique et puissant qui rappel l’ambiance des batucadas de Rio.

En passant par le swing brésilien du samba funk, rock, sans oublier la musique forro et le baiao du nord-est qui nous font danser; autant de rythmes pour satisfaire la curiosité d’un nouveau public et/ou ambiancer les aficionados du genre avec toujours plus de nouveautés.

DJ Set Mix do Brasil avec DJ Cucurucho.

Rio vibes, cocktails, danse et soleil brésilien toute la soirée.

Une terrasse 100% Brésil à Paris. Samba • MPB • Axé • Forró • Baile Funk • Brazil Grooves.
Le vendredi 12 juin 2026
de 19h00 à 23h55
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T02:55:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T19:00:00+02:00_2026-06-12T23:55:00+02:00

Les Lionnes / Parvis du Palais de la Porte Dorée 293, avenue Daumesnil  75012 Paris
https://www.facebook.com/events/1660653325203535


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