Guinguette do Brasil – Terrasse 100% Brésil live+Djs ! Les Lionnes / Parvis du Palais de la Porte Dorée Paris
Guinguette do Brasil – Terrasse 100% Brésil live+Djs ! Les Lionnes / Parvis du Palais de la Porte Dorée Paris vendredi 12 juin 2026.
Live Samba & MPB avec Joanne et ses musiciens
Au menu sambas traditionnels et pagodes chaleureux ou encore un bout de Brésil frénétique et puissant qui rappel l’ambiance des batucadas de Rio.
En passant par le swing brésilien du samba funk, rock, sans oublier la musique forro et le baiao du nord-est qui nous font danser; autant de rythmes pour satisfaire la curiosité d’un nouveau public et/ou ambiancer les aficionados du genre avec toujours plus de nouveautés.
DJ Set Mix do Brasil avec DJ Cucurucho.
Rio vibes, cocktails, danse et soleil brésilien toute la soirée.
Une terrasse 100% Brésil à Paris. Samba • MPB • Axé • Forró • Baile Funk • Brazil Grooves.
Le vendredi 12 juin 2026
de 19h00 à 23h55
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T02:55:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T19:00:00+02:00_2026-06-12T23:55:00+02:00
Les Lionnes / Parvis du Palais de la Porte Dorée 293, avenue Daumesnil 75012 Paris
https://www.facebook.com/events/1660653325203535
Afficher la carte du lieu Les Lionnes / Parvis du Palais de la Porte Dorée et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Séminaire : France, Suède et Empire ottoman : alliances artistiques Institut suédois Paris 11 juin 2026
- Entre le Rhin et la Seine : concert et master classe pianoforte Maison de Victor Hugo PARIS 11 juin 2026
- Et toi, tu connais notre maison ? – makesense space makesense space Paris 11 juin 2026
- Atelier d’écriture OULIPO Bibliothèque des Batignolles Paris 11 juin 2026
- Arghaël, L’Origine, exposition gratuite à la Galerie Joseph du 10 au 14 juin Galerie Joseph Paris 11 juin 2026