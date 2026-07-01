Guinguette du CSC Place Porte Saint-Antoine Champdeniers
jeudi 23 juillet 2026 · Place Porte Saint-Antoine · Champdeniers
Informations pratiques
Champdeniers
Guinguette du CSC
Place Porte Saint-Antoine Centre socio-culturel Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Le Centre Socio Culturel vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition de sa Guinguette.
Au programme de cette soirée, laissez-vous emporter par l’univers du groupe Constant Sorrow, qui vous fera voyager au rythme de la country et de la folk music. Une ambiance chaleureuse et authentique pour profiter pleinement de cette soirée estivale.
Côté restauration, chacun pourra se régaler grâce à un bar à salades et une sandwicherie à prix libre, ainsi qu’un bar à jus (2 €). Les bénéfices de cette soirée seront reversés au profit des jeunes de la Coopérative, afin de soutenir leurs projets.
Les enfants et les familles ne seront pas en reste ! Un espace gratuit leur sera entièrement dédié avec un bar à paillettes pour laisser libre cours à leur créativité et un bar à jeux pour partager des moments de détente et de bonne humeur. .
Place Porte Saint-Antoine Centre socio-culturel Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Guinguette du CSC
L’événement Guinguette du CSC Champdeniers a été mis à jour le 2026-07-17 par CC Val de Gâtine
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