Caen

Guinguette familiale | Mon Quartier d’été

Allée de Livermead Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:00:00

fin : 2026-07-08 20:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Prêts à profiter en famille ?

Au programme

jeux, cirque, parcours fauteuil et parcours à l’aveugle, circuit vélo, maquillage, démonstration de wood boxing

En partenariat avec le 17b, APF france handicap, Vélisol, Jeux m’amuse, les Fabuleurs, Tout est jonglerie et Laura Hembert par en scène à Caen

Prêts à profiter en famille ?

Au programme

jeux, cirque, parcours fauteuil et parcours à l’aveugle, circuit vélo, maquillage, démonstration de wood boxing

En partenariat avec le 17b, APF france handicap, Vélisol, Jeux m’amuse, les Fabuleurs, Tout est jonglerie et Laura Hembert par en scène à Caen. .

Allée de Livermead Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 31 00

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English : Guinguette familiale | Mon Quartier d’été

Ready to enjoy it with the whole family?

The programme includes

games, circus, wheelchair and blind course, bike circuit, face painting, wood boxing demonstration, etc.

In partnership with 17b, APF France Handicap, Vélisol, Jeux m’amuse, Les Fabuleurs, Tout est Jonglerie and Laura Hembert par en …

L’événement Guinguette familiale | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer