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Guinguette familiale | Mon Quartier d’été Caen

Guinguette familiale | Mon Quartier d’été Caen mercredi 8 juillet 2026.

Adresse
Allée de Livermead
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif

Caen

Guinguette familiale | Mon Quartier d’été

Allée de Livermead Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:00:00
fin : 2026-07-08 20:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Prêts à profiter en famille ?
Au programme
jeux, cirque, parcours fauteuil et parcours à l’aveugle, circuit vélo, maquillage, démonstration de wood boxing
En partenariat avec le 17b, APF france handicap, Vélisol, Jeux m’amuse, les Fabuleurs, Tout est jonglerie et Laura Hembert par en scène à Caen
Prêts à profiter en famille ?
Au programme
jeux, cirque, parcours fauteuil et parcours à l’aveugle, circuit vélo, maquillage, démonstration de wood boxing
En partenariat avec le 17b, APF france handicap, Vélisol, Jeux m’amuse, les Fabuleurs, Tout est jonglerie et Laura Hembert par en scène à Caen.   .

Allée de Livermead Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 31 00 

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English : Guinguette familiale | Mon Quartier d’été

Ready to enjoy it with the whole family?
The programme includes
games, circus, wheelchair and blind course, bike circuit, face painting, wood boxing demonstration, etc.
In partnership with 17b, APF France Handicap, Vélisol, Jeux m’amuse, Les Fabuleurs, Tout est Jonglerie and Laura Hembert par en …

L’événement Guinguette familiale | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer

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