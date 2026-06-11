Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Guinguette Habibi – Terrasse 100% Maghreb & Arabic vibes ! Les Lionnes / Parvis du Palais de la Porte Dorée Paris

Guinguette Habibi – Terrasse 100% Maghreb & Arabic vibes ! Les Lionnes / Parvis du Palais de la Porte Dorée Paris

Guinguette Habibi – Terrasse 100% Maghreb & Arabic vibes ! Les Lionnes / Parvis du Palais de la Porte Dorée Paris samedi 13 juin 2026.

Lieu : Les Lionnes / Parvis du Palais de la Porte Dorée

Adresse : 293, avenue Daumesnil

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Spécial before match Coupe du Monde Brésil vs Maroc

Ramène ta team, tes lunettes de soleil et ton plus beau maillot, Dima Maghrib !!

MUSIQUE

• Chaâbi • Raï • Gnawa • Oriental House • Arab Tech

• Electro Oriental • Amazigh Grooves • Mediterranean Fusion

Vibes oasis & désert

DJs oriental mix by la team Habibi Love

Ambiance summer guinguette

Public franco-maghreb & oriental vibes lovers

Le 13 Juin, Habibi Love transforme Les Lionnes en oasis festif aux couleurs du Maghreb et du Monde Arabe. Une soirée open air gratuite entre coucher de soleil, before match Coupe du Monde et dancefloor oriental jusqu’à minuit.
Le samedi 13 juin 2026
de 19h00 à 23h55
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T02:55:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T19:00:00+02:00_2026-06-13T23:55:00+02:00

Les Lionnes / Parvis du Palais de la Porte Dorée 293, avenue Daumesnil  75012 Paris
https://www.facebook.com/events/2004293480174278


Afficher la carte du lieu Les Lionnes / Parvis du Palais de la Porte Dorée et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)