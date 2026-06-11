Guinguette Habibi – Terrasse 100% Maghreb & Arabic vibes ! Les Lionnes / Parvis du Palais de la Porte Dorée Paris
Guinguette Habibi – Terrasse 100% Maghreb & Arabic vibes ! Les Lionnes / Parvis du Palais de la Porte Dorée Paris samedi 13 juin 2026.
Spécial before match Coupe du Monde Brésil vs Maroc
Ramène ta team, tes lunettes de soleil et ton plus beau maillot, Dima Maghrib !!
MUSIQUE
• Chaâbi • Raï • Gnawa • Oriental House • Arab Tech
• Electro Oriental • Amazigh Grooves • Mediterranean Fusion
Vibes oasis & désert
DJs oriental mix by la team Habibi Love
Ambiance summer guinguette
Public franco-maghreb & oriental vibes lovers
Le 13 Juin, Habibi Love transforme Les Lionnes en oasis festif aux couleurs du Maghreb et du Monde Arabe. Une soirée open air gratuite entre coucher de soleil, before match Coupe du Monde et dancefloor oriental jusqu’à minuit.
Le samedi 13 juin 2026
de 19h00 à 23h55
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T02:55:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T19:00:00+02:00_2026-06-13T23:55:00+02:00
Les Lionnes / Parvis du Palais de la Porte Dorée 293, avenue Daumesnil 75012 Paris
https://www.facebook.com/events/2004293480174278
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